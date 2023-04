Nog maar drie passagiers aan boord bij ‘Bestemming X’: wie haalt de ultieme bestemming?

Net als Emiel moet ook Steffie in het Duitse Essen de bus verlaten aan één van de grootste steenkoolmijnen van Europa. Hoewel de bus heel wat kilometers maakte, bleek ze gewoon in een cirkeltje te hebben gereden. De eindlocatie van maandag was dus dezelfde als die van vorige week. Er waren in de aflevering van maandag heel wat tips die ervoor konden zorgen dat je wist dat het om exact dezelfde exitlocatie ging. Maar al die tips vielen bij Steffie in dovemansoren. Zij plaatste haar x het verst van de bestemming. “Dit was voor mij de moeilijkste exit tot nu toe, maar in deze fase van het spel is niets meer gemakkelijk”, klonk het.

Nochtans zag het er voor haar goed uit, en had ze een waardevol voordeel in handen. Tijdens een trip op een geblindeerde Thalys moesten ze immers een spelletje ‘wie is het’ spelen. Ze slaagde erin exact de juiste passagier aan te duiden, waardoor ze als enige kon gluren uit het raam van de voortdenderende trein. Maar dat bleek niet voldoende te zijn. Jef was opnieuw safe. In het finalespel wist hij opnieuw door flink te bluffen en door bikkelhard te spelen alle andere kandidaten te verslaan. Hij mocht als enige uitstappen op de exitlocatie, en die deed uiteraard meteen een belletje rinkelen. Want enkele dagen eerder stond hij nog bovenop dezelfde steenkoolmijn in het Duitse Essen. Volgende week is de halve finale, op 17 april de finale.