Biniam Girmay out voor Roubaix, ook streep door Amstel Gold Race?

Biniam Girmay was van plan om na de Ronde van Vlaanderen ook nog Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race te rijden, maar de vraag is of zijn voorjaar niet al voorbij is? De Afrikaanse kopman van Intermarché – Circus – Wanty-Gobert liep een zware hersenschudding op bij een val waarbij ook Matej Mohoric betrokken was.

De nacht van zondag op maandag bracht de jarige Girmay in het ziekenhuis van Kortrijk door. Gezien het hersenschuddingsprotocol van de UCI moet hij een streep trekken door de Helleklassieker. “Hij had doodgraag Parijs-Roubaix gereden, maar in de gegeven omstandigheden is dat not done”, aldus ploegleider Hilaire Van der Schueren. “De vraag is hoe snel die hersenschudding evolueert want de Amstel Gold Race staat al volgende week zondag op het programma. In principe was dit de laatste koers van Bini’s voorjaar. Daarna zou hij teruggaan naar Eritrea om zich voor te bereiden op zijn debuut in de Tour de France. Zonde, want ik had het gevoel dat Bini elke koers beter werd.”