Nieuwe merchandising in de koers: Jumbo-Visma veilt truitjes die Wout van Aert en co. droegen tijdens Ronde van Vlaanderen

Jumbo-Visma pakt met een originele vorm van marketing uit: op hun website kan je via een veiling raceworn shirts van de renners kopen. Je kunt nog ruim vier dagen bieden op shirts die de renners droegen tijdens de Ronde van Vlaanderen. Hoeft het de verbazen dat het meest gegeerde shirt dat van Wout van Aert is? Maandagavond om 21u45 stond de teller voor het shirt waarin hij vierde werd in Vlaanderens Mooiste op 1.500 euro.