F1-specialisten in The Paddock zijn streng voor Charles Leclerc: “Hij moet leren accepteren dat zijn wagen niet goed genoeg is”

Er valt heel wat na te kaarten over de tumultueuze GP van Australië. Nooit eerder waren en drie rode vlaggen in één Grote Prijs. In de Formule 1-podcast The Paddock van PlaySports komen Dennis Xhaët, racepiloot Sam Dejonghe en F1-journalist Stefaan Lammens terug op die beslissingen. Max Verstappen won, maar dat had flink wat voeten in de aarde. Die andere Red Bull-rijder, Sergio Perez, kende geen perfect weekend, maar het viel Sam op dat hij geen openlijke steun kreeg van zijn team. En ook de krampachtigheid van Charles Leclerc komt aan bod. “Hij moet focussen op het ontwikkelen van zijn wagen in plaats met alle risico’s van dien er telkens het maximale te willen uithalen”, aldus Dejonghe.

De Mexicaan Sérgio Perez kende geen foutloos weekend en moest vrede nemen met de vijfde plaats. Het begon al toen hij zaterdag in de grindbak belandde. “We kregen geen echt sluitend antwoord op de vraag wat er aan de hand was”, zegt racepiloot Sam Dejonghe. “Het team heeft nooit toegegeven dat er iets met de wagen was, wat Perez suggereerde. Het was opvallend dat ook zijn teamgenoot Max Verstappen een paar foutjes maakte. Maar Red Bull heeft het nooit toegegeven. Was dat om Perez tot de orde te roepen na zijn uitspraken over hoe hij een uitdager kon zijn voor Verstappen en hij van zijn team voor de wereldtitel mocht gaan? Het is een vreemde situatie bij Red Bull.”

“Het is eigenaardig wat daar gebeurde, want het is een fout die je niet van Perez verwacht”, vult Stefaan Lammens aan.

Max Verstappen was het niet eens met de tweede van de drie rode vlaggen. “Ik vond het wél een juiste beslissing,” aldus Lammens, “omwille van het contact en de brokstukken op de baan. Het moet veilig zijn zowel voor coureurs als voor de mensen die het moeten opruimen. Christian Horner, Verstappens teambaas, heeft naderhand ook gezegd dat hij het een juiste beslissing vond. Maar ik begrijp de reactie van Verstappen wel: hij lag aan de leiding en moet gedacht hebben: het zal toch niet waar zijn dat het op deze manier nog fout loopt?”

Charles Leclerc viel in de eerste ronde van de race uit na een touché met Aston Martin-coureur Lance Stroll. De Fransman nam hem uiteindelijk niets kwalijk en deed het af als een race-incident. Feit blijft: het was Leclercs tweede DNF op drie races. De analisten in The Paddock zijn streng voor de Fransman.

Sam Dejonghe: “Nadat hij de beelden had gezien, is Leclerc op zijn eerste mening teruggekomen en gaf hij toe dat Stroll er niet kon aan doen. Maar Leclerc zelf kon er wél aan doen. Hij probeerde te insinueren dat hij gewoon op de foute plek was, maar die plek heeft hij zelf gekozen. Die bocht was krap en hij koos voor de kwetsbare positie aan de buitenkant. Leclerc wil niet accepteren dat zijn wagen niet goed genoeg is. Ze kunnen er niet alleen niet mee winnen, ze kunnen er amper mee op een podium raken. Dus is het onnodig om in de eerste ronde risico’s te nemen, ze gaan er later in de race toch weer langs. Ik vraag me af: getuigt het van intelligentie en ambitie om altijd voor het hoogste te gaan of ervoor te zorgen dat die auto tegen de helft van het seizoen naar behoren werkt?”

Bij de tweede herstart, opnieuw een stilstaande, was Verstappen wél goed weg, maar daarachter was het complete chaos. Sainz reed in op Alonso, die op dat moment derde was en kreeg daar vijf seconden straftijd voor. Sainz noemde het de meest onfaire straf die hij ooit had geweten.

“Ik vind die vijf seconden wél terecht, ook al lees ik overal dat het een te hard verdict was. Maar die kwalificatie is gebaseerd op het feit dat ze de resultaten teruggedraaid hebben naar de startopstelling, niet op hoe de race geëindigd is na die eerste bocht. Ze redeneren dat die ronde er nooit is geweest en die vijf seconden straf eigenlijk nooit hebben bestaan. Sorry, ik vind dat zever. Het gaat niet over de consequentie, het gaat over de actie. En die was fout.”