Vier arrestaties na reeks dodelijke schietpartijen in Marseille

Op een van de locaties van de schietpartijen vond de politie meer dan 50 kogelhulzen. De drie dodelijke slachtoffers, allemaal mannen, zijn 16, 21 en 23 jaar oud. Twee van de gewonden zijn er erg aan toe. Onder de gewonden zijn ook twee tieners, van 14 en 16, zei aanklager Dominique Laurens.

De autoriteiten vermoeden dat het geweld alles te maken heeft met de drughandel die welig tiert in de havenstad. “Drugs doden, en doden vooral in Marseille”, aldus Frédérique Camilleri, hoofd van de politie in Marseille en omgeving. Ze voegt eraan toe dat het gebruik van wapens onder drugsdealers wijdverspreid is.

Machtige en goed gewapende bendes nemen het tegen elkaar op, om de controle over de drughandel te verwerven, zei aanklager Laurens. De slachtoffers worden steeds jonger, en de spiraal van geweld versnelt.

Dit jaar alleen al vielen bij dat geweld 14 doden en 43 gewonden. Vorig jaar waren er 32 doden en 33 gewonden te betreuren, in 2021 waren dat er respectievelijk 25 en 21.