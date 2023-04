Populaire Russische miliblogger vermoord tijdens lezing in Sint-Petersburg, 26-jarige anti-oorlogsactiviste opgepakt

In Sint-Petersburg is zondag één van Ruslands populairste militaire bloggers om het leven gebracht. Vladlen Tatarsky, zoals hij online bekendstond, kreeg tijdens een lezing in een café een beeldje aangereikt door een jonge vrouw. Kort nadien volgde een zware ontploffing die Tatarsky het leven kostte. Er vielen ook 32 gewonden. De Russische autoriteiten hebben een 26-jarige vrouw aangehouden als verdachte.