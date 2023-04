Beringen

In amper twee minuten hebben dieven in de nacht van zondag op maandag twintig werkmachines gestolen bij De Machine Expert aan de Beverlosesteenweg in Tervant (Beringen). De daders, die duidelijk professionals waren, namen vooral kettingzagen mee. “De buit bedraagt meer dan 15.000 euro”, zegt eigenaar Joris Valkenborgs (33).