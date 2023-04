Herkeuring van je wagen binnenkort ook mogelijk bij erkende garagist

Volgens Peeters heeft een audit aangetoond “dat de keuringen er zelf niet in slagen om concrete verbeterpunten uit te werken om de klanttevredenheid te verhogen”. Daarom heeft de minister nu – zowel voor de korte als de lange termijn – een reeks hervormingen aangekondigd. “De essentie is en blijft: mensen moeten hun wagen snel en op een klantvriendelijke manier kunnen laten keuren en dat is op dit moment onvoldoende het geval. De technische keuring is belangrijk vanuit het oogpunt verkeersveiligheid en moet dus blijven bestaan. Waar dit moet gebeuren, is voor mij van ondergeschikt belang. Belangrijker is dat de klant niet letterlijk of figuurlijk in de kou blijft staan.”

Op korte termijn komen er onder meer extra inspecties van en duidelijke doelstellingen voor de keuringsstations, op langere termijn wil Peeters dat een herkeuring “voor bepaalde gebreken” ook bij een erkende garagist kan gebeuren. “Zo kunnen mensen dus terecht bij hun vertrouwde garagist en moet men zich niet meer opnieuw verplaatsen naar het keuringsstation.”

Verder wil minister Peeters de zogenaamde keuring ‘op verplaatsing’ ook mogelijk maken voor personenwagens. Dat kan voorlopig enkel voor bedrijfsvoertuigen. Sinds een tiental jaar kunnen bussen en vrachtwagens op verplaatsing gekeurd worden. Dat gebeurt intussen op 21 sites van grote bedrijven. Op die manier wordt een pak voertuigkilometers van en naar keuringscentra uitgespaard. Vorig jaar zijn er bijna 23.000 keuringen op verplaatsing uitgevoerd.

Lange wachtrijen

Eerder kondigde de minister al aan dat ze ook de lange wachtrijen bij de keuring wil aanpakken. “Op dit moment wordt gewerkt aan een instructie voor de keuringsinstellingen die ervoor zal zorgen dat iemand die afgekeurd wordt en normaal gezien binnen de vijftien dagen het gebrek moet laten herstellen, tijd zal krijgen tot de volgende periodieke keuring. Voorwaarde daarbij is wel dat het gebrek geen invloed heeft op de verkeersveiligheid. Denk daarbij aan: een loszittend spatbord, een defecte sensor of een foutmelding van de boordcomputer.”

De lijst wordt momenteel afgewerkt en zal nog voor het einde van de maand ingevoerd worden. Vanaf wanneer de herkeuring bij een erkende garagist mogelijk zal zijn, is nog niet bekend. Er wordt nu een onderzoek opgestart en de modaliteiten worden uitgewerkt.