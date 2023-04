Zeker zes doden en tientallen vermisten na schipbreuk op Kivumeer

Bij een schipbreuk in Congo zijn zeker zes personen om het leven gekomen en nog tientallen anderen vermist. In totaal zou de grote gemotoriseerde kano zowat 150 passagiers hebben vervoerd over het Kivumeer.

De boot was vanuit de provincie Zuid-Kivu onderweg naar Goma, de hoofdstad van de naburige provincie Noord-Kivu, met aan boord verschillende handelaars en hun koopwaar. Een sterke wind deed hen kapseizen op zo’n twintig kilometer van hun vertrekpunt in Mugote, aldus de politie.

Ongeveer 80 passagiers konden gered worden. Van drie vrouwen en drie kinderen werden de levenloze lichamen al teruggevonden. De zoektocht naar andere slachtoffers of overlevenden loopt nog.

In Congo zijn weinig wegen goed begaanbaar. Daarom reizen inwoners vaak per boot of vlot over meren en de Congorivier, wat veel schipbreuken veroorzaakt.