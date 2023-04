De Maaseikse sopraan Kelly Poukens (30) neemt in mei deel aan de Koningin Elisabethwedstrijd. — © Dick Demey

Maaseik

Geen koffie en alcohol, meermaals per week naar de fitness en begeleiding door de osteopaat van Kim Clijsters. Sopraan Kelly Poukens (30) uit Maaseik bereidt zich als een topsporter voor op haar deelname aan de Koningin Elisabethwedstrijd in mei. “De enige competitie die ik heb, is die met mezelf.”