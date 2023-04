Mathieu van der Poel verrast en start woensdag in de Scheldeprijs: “Wat extra koersritme voor Parijs-Roubaix is altijd goed”

Opvallende programmawijziging voor Mathieu van der Poel: de nummer twee van de jongste Ronde van Vlaanderen komt woensdag aan de start van de Scheldeprijs.

Het wordt, vier dagen voor hij vooraan in Parijs-Roubaix wordt verwacht, de eerste keer dat hij in de sprintklassieker start. Kopman van Alpecin-Deceuninck zal Van der Poel in Schoten niet zijn. Dat is Jasper Philipsen, die de Scheldeprijs al in 2021 won.

Van der Poel, die uit de streek afkomstig is, kiest vooral voor de Antwerpse klassieker om extra ritme op te doen in functie van Parijs-Roubaix en om sprinter Philipsen net als in de Tirreno-Adriatico bij te staan. In de Italiaanse rittenwedstrijd zette Van der Poel tweemaal een perfecte lead-out neer voor Philipsen.

“Een koers in mijn eigen streek is leuk. Wat extra koersritme naar aanloop van Parijs-Roubaix is altijd goed. Ik kijk er naar uit om - net als in de Tirreno - onze sprinter Jasper Philipsen te helpen”, klinkt het bij de Nederlander.

(wvo)