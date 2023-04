Het is de nachtmerrie, maar tegelijk ook de realiteit voor veel voetballers: een gescheurde voorste kruisband. Luca Oyen kan erover meespreken, sinds hij de zware knieblessure begin dit seizoen opliep. Ook Anderlecht-middenvelder Yari Verschaeren werd twee weken geleden ‘slachtoffer’. “Dat dit net in één van de twee piekperiodes gebeurde, is geen toeval.”