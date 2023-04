Internationale topchefs verzamelen in Kasteel van Ordingen

Borgloon

Vijftien internationale topchefs verzamelen in Limburg, meer bepaald in het Kasteel van Ordingen, om hun kennis met elkaar te delen. Thema’s zoals duurzaamheid, allergieën en het gebruik van streekproducten komen aan bod. Vooral dat laatste is erg belangrijk en daarom springen de topchefs de vespa op en krijgen ze een rondleiding in Haspengouw. Zo bezoeken de chefs Clos d’ Opleeuw, een wijngaard in Borgloon.(KaBu)