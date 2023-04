Fruittelers stemmen massaal voor fusie veilingen: vakbonden ongerust over banenverlies. — © TV Limburg

De fruittelers die verbonden zijn aan de Belgische Fruitveiling hebben massaal ingetekend voor een fusie met BelOrta. 86 procent van de gecoöpteerde telers zijn voorstander van de fusie, en willen hun aandelen dus verkopen aan BelOrta. De twee veilingen spreken van een mijlpaal in het fusieproces. Nu is er enkel nog het fiat nodig van de banken en van de Belgische mededingingsautoriteit. Maar bij de vakbonden heerst er ongerustheid. Zij zijn voorstander van de fusie, maar klagen aan dat het personeel in het ongewisse wordt gehouden.(KaBu)