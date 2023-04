Topschaatsster Jutta Leerdam bevestigt relatie met Youtuber en ‘bad boy’ Jake Paul

‘That’s it’, schreef Leerdam bij enkele beelden van hen samen. Jake Paul postte op zijn Instagram: ‘Ik ben Nederlands nu.’

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Topschaatsster Jutta Leerdam (24) kroonde zich vorige maand tot wereldkampioene op de 1000 meter, de afstand waarop ze dit seizoen ook alle wereldbekers won. Daarna trok ze op vakantie naar Mexico en de VS, waar ze werd gespot in het gezelschap van You Tuber en aspirant-bokser Jake Paul, die als tiener miljoenen kijkers wist de boeien met prankvideo’s en sindsdien van zijn bekendheid op social media leeft. Hij is intussen ook een bokscarrière gestart, al vocht hij tot dusver vooral tegen andere bekendheden.

Sinds hun gezamenlijke vakantiekiekjes gonsde het van geruchten dat de Nederlandse blondine en de Amerikaanse bad boy een koppel zijn.

Jake Paul werd beschuldigd van oplichting, noemde Covid-19 een hoax, werd aangeklaagd voor een gigantisch lockdownfeest en maakte verboden reclame voor een cryptobedrijf met een bedenkelijke reputatie. Om maar een paar controverses rond hem te noemen.

Tot afgelopen zomer was de Nederlandse topschaatster samen met ex-langeafstandschaatser Koen Verweij, maar na vijf jaar kwam een einde aan die relatie.