Lentezon zorgt meteen voor record: nooit eerder zoveel zonne-energie opgewekt in ons land als vandaag

We hebben er even op moeten wachten, maar de terugkeer van de lentezon was maandag wel meteen goed voor een nieuw record. Nooit eerder werd in ons land meer zonne-energie opgewekt.

Het was maandag een ideale mix van omstandigheden: een lagere temperatuur (wat de geleiding in zonnepanelen ten goede komt), gecombineerd met een wolkeloze en zeer heldere hemel. “Rond 13.30 uur was de cumulatieve elektriciteitsproductie uit de zon in ons land goed voor zo’n 5.660 megawatt. Een record”, zo meldt energie-expert Matthias Detremmerie. “Het vorige record dateerde van 14 juni vorig jaar en stond toen op 4.680 megawatt.”

De zonneproductie was maandag goed voor ongeveer de helft van de Belgische stroombevoorrading over de middag en was bovendien groter dan de netto-output van al onze kerncentrales samen.

En er is nog meer goed nieuws: “Ook voor dinsdag wordt een quasi identieke output verwacht.”