Stiefzoon van barones Ullens blijft aangehouden op verdenking van moord

De verdachte van de moord op barones Ullens, geboren als Myriam Lechien, blijft in de gevangenis. Dat heeft het parket van Waals-Brabant maandagavond bekendgemaakt.

Nicolas Ullens de Schooten, haar stiefzoon, verscheen maandagnamiddag voor de raadkamer van Waals-Brabant. De raadkamer moest zich uitspreken over het aanhoudingsbevel dat op donderdag 30 maart voor de 57-jarige verdachte was uitgevaardigd naar aanleiding van de gebeurtenissen daags voordien in Ohain (Lasne), waarbij zijn stiefmoeder Myriam Lechien om het leven kwam.

De onderzoeksrechter bracht verslag uit van het onderzoek en het openbaar ministerie vroeg zijn aanhouding. “Na het horen van de verdediging, stelde de raadkamer vast dat de openbare veiligheid de voortzetting van de preventieve hechtenis van Nicolas Ullens de Schooten in een strafinrichting noodzakelijk maakt”, aldus de parketwoordvoerder.

De door de onderzoeksrechter omschreven kwalificaties van moord en overtreding van de wapenwet, werden gehandhaafd door de raadkamer. De beslissing van de raadkamer geldt voor één maand. Aan het einde van die periode komt het dossier opnieuw voor. De noodzaak van een voortgezette preventieve hechtenis en de modaliteiten van de hechtenis zullen dan opnieuw bekeken worden.

Nicolas Ullens de Schooten wordt ervan verdacht vorige week woensdag zijn 70-jarige stiefmoeder met een vuurwapen te hebben gedood. Nadien gaf hij zich aan in een naburig politiekantoor. Het motief voor de moord zou van financiële aard zijn.