Tiener opgepakt en weer vrijgelaten na zware aanslag in Antwerpen, wellicht werd zelfgemaakte bom gebruikt

De politie heeft in de loop van zondagmiddag een 19-jarige buurtbewoner opgepakt voor de zware aanslag in de Osystraat in Antwerpen. De man ontkent alle betrokkenheid en werd na verhoor vrijgelaten. Onderzoek wees uit dat allicht een zelfgemaakte bom gebruikt werd.

Bij de krachtige explosie zaterdagnacht raakte een twintigtal woningen in vier straten beschadigd. Doelwit was de ouderlijke woning van Xavier P. in de Osystraat. De 33-jarige P. kwam uit de gekraakte berichtendienst Sky ECC naar voor als een van de organisatoren van uithalingen van cocaïne in de haven van Antwerpen.

Het onderzoek leerde dat allicht (opnieuw) gebruik werd gemaakt van een soort zelfgemaakte bom op basis van vuurwerk. Het zware knalvuurwerk van het type Cobra is al langer erg in trek bij de aanslagplegers in het Antwerpse drugsmilieu. Sinds enige tijd experimenteren de criminelen ook met zelfgemaakte bommen op basis van het knalvuurwerk. Zo werd onder meer al een met brandstof gevulde colafles beplakt met Pools knalvuurwerk van het type ‘Black Thunder’ aangetroffen bij een verijdelde aanslag in de Volkstraat. (Lees verder onder de foto)

Eerder werd ook al geëxperimenteerd met knalvuurwerk. — © vm

Volgens verschillende bronnen gebruiken de aanslagplegers recent heel krachtige zelfgemaakte bommen. Ze halen het (flash)kruit uit verschillende stuks Cobra en brengen het samen in een nieuwe balkvormige bom die ze netjes inpakken met karton en plakband en voorzien van een lange lont om het explosief vanop afstand te laten ontploffen. Een soortgelijk explosief werd vrijdagnacht ook aangetroffen in de woning van de vermeende drugsdealer I.K. (18) in de Biekorfstraat in Antwerpen-Noord.

Vrijgelaten verdachte ‘zat gewoon te roken’

In de nasleep van de explosie van zaterdagnacht werd een 19-jarige verdachte opgepakt door het snelleresponsteam van politiezone Antwerpen. Het gaat om L.B., een buurtbewoner. Hij zat op het moment van de explosie even verderop in zijn auto met een vriend. Op dashcambeelden is te zien hoe de twee mannen na de ontploffing uitstapten en wegwandelden in de richting van de Franklin Rooseveltplaats.

De politie kon L.B. in de loop van zondag arresteren, zijn auto werd nadien in beslag genomen voor onderzoek. “De verdachte is na verhoor vrijgelaten, hij werd niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter”, zegt Lieselotte Claessens van het parket in Antwerpen. L.B. woont in de straat en zat naar eigen zeggen gewoon te roken in zijn auto. Het is onduidelijk waarom hij wegliep zonder te kijken of er geen slachtoffers waren, maar mogelijk vreesde L.B. juridische gevolgen: hij wordt nog vervolgd voor zijn betrokkenheid bij een schietpartij in Borgerhout. “Mijn cliënt ontkent alle betrokkenheid bij de feiten van zaterdagnacht”, zegt zijn advocate Shari Desmet. “Hij is vrijgelaten na zijn verhoor.”

Op camerabeelden is te zien hoe rond de feiten nog twee personen zich ophielden rond de woning van de familie P. Speurders van de Federale Gerechtelijke Politie zullen proberen hen ook te identificeren.