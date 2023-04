Bezoekers krijgen unieke kijk in The Battery van Koen Vanmechelen bij seizoensopening. — © TV Limburg

Genk

Koen Vanmechelen stelde gisteren zijn studio in Labiomista open voor het grote publiek. Dat doet hij uitzonderlijk bij de start van het toeristisch seizoen. Het geheel van kunstwerken op het terrein van Labiomista vormt één groot kunstwerk dat voortdurend in beweging is. De keuze voor het thema Beweging was dan ook snel gemaakt. Conceptuele kunstwerken waaronder het Marmeren Ei en de Golden Cord symboliseren beweging en de veranderingen die een mensenleven tekenen, en de onderlinge verbondenheid tussen levende wezens.