De voorstelling ‘Woody’ gaat over de twijfels die samengaan met de fase waarin je terechtkomt eens er kinderen zijn en een huis en dat soort dingen. — © Woodman

Pelt

Nog niet zo lang geleden twijfelde Joke Emmers (33) of ze nog wel wilde acteren. Maar nu is die twijfel gelukkig al wat weggeëbd. In september 2024 vertrekt de Peltse voor een half jaar naar India. Tot dan zit haar agenda goed vol, ook met de voorstelling Woody.