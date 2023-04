Politie Carma gebruikt taser om agressieve man met mes te neutraliseren in Houthalen-Helchteren

Toen de interventieploegen van de politie Carma zaterdag arriveerden na een oproep rond intrafamiliaal geweld, werden ze bedreigd door een man van rond de 50 die een mes vasthad. De man haalde ook verschillende keren uit naar de agenten. “De inspecteurs gebruikten eerst een pepperspray, maar dat bleek weinig effect te hebben”, zegt korpschef Geert Verheyen van de politie Carma. “Een van de agenten trok daarop zijn vuurwapen.”

Er werd ook een hoofdinspecteur ter plaatse gestuurd met een stroomstootwapen. “Hij heeft zijn taser getrokken en de agressieve man verschillende keren aangemaand om zich over te geven. Daarna heeft hij het wapen effectief gebruikt en de man geneutraliseerd.” Een taser dient een elektrische schok toe, zodat de verdachte een tijdje verlamd wordt. De man liep geen zware verwondingen op. De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst voert verder onderzoek naar het incident omdat de politie Carma zelf betrokken partij was.

Schoolvoorbeeld

Volgens Verheyen is de interventie een schoolvoorbeeld van het nut van een taser. “Zonder die taser hadden de collega’s waarschijnlijk hun vuurwapen moeten gebruiken om zich te beschermen. En dat had natuurlijk zware gevolgen gehad. Maar dankzij de taser is de man zonder veel erg geneutraliseerd.”

De politie Carma maakt sinds 2019 gebruik van stroomstootwapens, in het kader van een proefproject. “Naast de speciale eenheden en het bijzonder bijstandsteam zijn enkel hoofdinspecteurs opgeleid om zo’n taser te gebruiken. We hebben in onze politiezone altijd twee tasers op de baan. Maar ze worden zelden effectief ingezet: dit was nog maar de tweede keer in vier jaar. De eerste keer werd een patiënt met een taser geneutraliseerd in het ziekenhuis. Als we het wapen inzetten, moeten er ook altijd minstens drie agenten aanwezig zijn. Twee van hen moeten de persoon immers kunnen opvangen, zodat die niet te hard valt.”

Verheyen hoopt dat stroomstootwapens na het proefproject definitief deel kunnen uitmaken van de collectieve bewapening van de politie. “Zogenaamde ‘less-lethal’ (minder dodelijke, nvdr.) wapens, zoals rubberkogels of tasers, kunnen bij dreiging een cruciaal alternatief zijn voor vuurwapens.”