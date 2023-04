Hoe lang gaat een matras mee? En hoe draai ik hem om? Dit zijn de matrasvragen van onze lezers

Welke matras is geschikt voor een rugpatiënt? Hoe vaak moet ik mijn matras omdraaien? Wanneer moet ik hem reinigen? Onze lezers stuurden heel wat vragen binnen over hun matras. Wij gingen bij Grisar Slaapcomfort in Hasselt op zoek naar de antwoorden.

Hoe en hoe vaak moet je een matras omdraaien? (Sanne Neven, Hasselt)

“Wie zijn matras regelmatig omdraait, verlengt de levensduur. Hoe vaak je dat doet, varieert van merk tot merk. Bij sommigen is dat twee keer per jaar, bij anderen het dubbele. Alle matrassen kan je van hoofd naar voeten keren zonder aan kwaliteit in te boeten. Dat is bij sommige merken wel het geval wanneer je ze omdraait. Niet alle matrassen hebben dezelfde kwaliteit langs beide kanten.”

Hoelang gaat een matras van goede kwaliteit mee? (Ghislaine Teyssen, Heusden-Zolder)

Pieter-Jan Grisar: “Het gemiddelde is tien jaar, maar dat kan ook minder lang zijn. Het hangt allemaal af van de kwaliteit van de matras. Eigenlijk zeggen we: zolang je goed slaapt is het oké en na 10 jaar vervangen.”

Welke matras raadt u aan voor een rugpatiënte? (Christine Nys, Lummen)

“Voor rugpatiënten zijn er maar weinig matrassen op de markt die de juiste hoeveelheid steun bieden. Veel fabrikanten maken matrassen die voor iedereen goed liggen en wel oké zijn. Alleen heeft een rugpatiënt net een matras nodig die perfect ondersteunt. Dit type is redelijk zeldzaam op de markt. Daarom adviseer ik aan wie rugklachten heeft om nooit impulsief een matras te kopen. De juiste begeleiding is van groot belang. Voor een rugpatiënt biedt de ideale matras de juiste hoeveelheid steun en zorgt die ervoor dat de wervelkolom perfect gedragen wordt.”

In welke mate kan een goed kussen bijdragen aan een goede slaap? (Lyze Clijsters, Hasselt)

“Een goed kussen zorgt voor ontlasting van de druk en de spanning op schouders en nek. Uiteraard draagt dit bij tot een goede slaap. Een kussen is iets heel persoonlijks. Bij Grisar Slaapcomfort is het mogelijk om een ergonomisch kussen tien dagen gratis te testen. Een goed kussen gaat zo’n drie tot vijf jaar mee.”

Welke matrasvulling is het beste? (Christiane Savelkoul, Peer)

“Wij zweren bij een ergonomische pocketvering voor een optimale ondersteuning. Maar ook hier is weer de juiste begeleiding nodig. Sommige mensen zijn verplicht door hun lichaamsbouw naar een Tempur matras te gaan. Deze gaat het lichaam geweldig goed ondersteunen en ontlast de druk.”

Werken spuitbussen tegen huisstofmijt? (Sigrid Vande Kerkhof, Hasselt)

“Je kan zo’n spuitbussen gebruiken, maar dat alleen volstaat niet. Het is een combinatie van meerdere zaken. Zo is een goede matrasbeschermer niet alleen voor de levensduur van groot belang, maar ook voor de hygiëne. Je zweet veel in bed. Op de afgegeven huidschilfers en vetten komen huisstofmijten af. Was regelmatig de lakens en verlucht de slaapkamer dagelijks een uur.”

Is een topper nodig op een boxspring? (Jami Courtois, Sint-Truiden)

“Dit is ergonomisch gezien het slechtste wat je kan doen. Als een matras goed is, moet je hier niet nog iets gaan opleggen. Om welke reden dan ook. Ons advies is: koop nooit een bed met een topper.”

Waar moet je op letten bij de aankoop van een nieuwe matras? (Jo Segers, Oudsbergen)

“Let op de gebruikte materialen en de opbouw van de matras. Ga langs bij meerdere speciaalzaken, daar krijg je de juiste begeleiding. Wie problemen heeft met zijn voeten, gaat voor aangepaste schoenen toch ook niet langs op pakweg de wekelijkse markt. Een mooi bed kiezen is niet moeilijk, de kunst is om een goed bed in huis te halen.”

In welke soort lakens slaap je het beste en hoe was je die dan? (Astrid Geenen, Lommel)

“Lakens mag je wassen op 40 tot 60 graden. In de winter kan je wasverzachter gebruiken. In de zomer kan je de lakens wassen en laten drogen buiten op het rek. Dan zijn ze zeker ook zacht. Hoe kwalitatiever de lakens, hoe langer ze meegaan en hoe zachter ze zullen aanvoelen. Katoen is altijd de basis, maar hier bestaan 101 varianten in kwaliteit. De lakens vervang je in de zomer best wekelijks, in de winter kan dat om de twee weken. Weet ook dat je in verse lakens beter slaapt.”

Hoe en hoe vaak kun je best je matras reinigen? (Esther de Faber, Maaseik)

“Als je over de juiste matrasbeschermer beschikt, moet je een matras niet reinigen. Een goede matrasbeschermer gaat het zweet opnemen en toch zeer goed ventileren en luchtig zijn. Dus stofzuig nooit een matras, dan haal je de schimmels naar boven. Bij de betere matrassen kan je de hoezen ook afritsen en meestal zelf wassen in de wasmachine.”