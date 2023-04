Vrouw ontdekt ‘geheime douche’ achter muur tijdens renovatie

Hannah Otto uit Hampshire was haar defecte douche aan het opknappen toen ze door een gaatje in de muur een bizarre ontdekking deed. Ze vond een ‘geheime douche’, een doe-het-zelf-project van de vorige bewoners. Maar toen ze de muur opbrak, bleek de tweede douche niet het enige te zijn dat in de ruimte aanwezig was. “Hoeveel lagen heeft dit huis?” klonk het vol ongeloof op TikTok.