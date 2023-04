Hugo Duchateau confronteerde eigen werk met creaties van collega’s die iets betekenden in zijn leven. — © Raymond Lemmens

Wat doet een kunstenaar als hij 85 wordt? Een retrospectieve op poten zetten, toch? Hugo Duchateau vond dat geen goed idee en confronteerde eigen werk met creaties van collega’s die iets betekenden in zijn leven. Resultaat: de expo Zin in Zien, nog tot 26 mei in cc Maasmechelen.