Bekende Youtuber KSI verontschuldigt zich voor racistische opmerking in filmpje: “Onder geen enkele omstandigheid is hier een excuus voor”

In het filmpje speelt KSI met zijn Youtubegroep The Sidemen een spel dat gebaseerd is op de Britse spelshow Countdown. Hij moest met negen letters het langst mogelijke woord verzinnen. Toen zei hij een woord dat kwetsend is voor mensen uit Zuid-Azië. De anderen moesten erom lachen.

Maar op sociale media volgden woedende reacties. “Ik ben oprecht teleurgesteld dat KSI (iemand die mijn kinderen leuk vinden) deed dit en dacht dat het grappig was. De anderen die aan het lachen waren, kunnen ook oprotten”, zegt de Britse radiopresentator Bobby Friction op Twitter.

KSI heeft maandag op Twitter zijn excuses aangeboden. “Ik wil me verontschuldigen voor mijn racistische opmerking in een recent Sidemen-filmpje. Onder geen enkele omstandigheid is er een excuus voor, ik had het niet moeten zeggen en het spijt me.” Het filmpje is inmiddels van Youtube verwijderd.