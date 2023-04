België en Nederland bestellen vier nieuwe fregatten, aan hogere kostprijs

De aankoop is vrijdag goedgekeurd door de ministerraden van beide landen. De twee fregatten zullen België om en bij de 2 miljard euro kosten, een stuk duurder dan in 2018 was geraamd, meldt Defensie maandag. Een deel van die meerkosten is te wijten aan de inflatie. Daarnaast koos minister van Defensie Ludivine Dedonder ervoor om de fregatten volledig uit te rusten met bewapening en sensoren.

“Voor de vervanging van onze fregatten was te weinig budget voorzien om de schepen volledig uit te rusten”, aldus Dedonder in een persbericht. “Er is inderdaad een aanzienlijke meerkost, maar ik kon als bevoegd minister niet toelaten dat onze marine over niet volledig uitgeruste fregatten zou beschikken.”

Nederland laat identieke fregatten bouwen, om de gezamenlijke vloot vanaf 2029 te vervangen. De Nederlandse marine krijgt eind 2029 het eerste nieuwe fregat. Het eerste Belgische wordt verwacht in de tweede helft van 2030.

De nieuwe vaartuigen zullen gespecialiseerd zijn in duikbootbestrijding, onder de naam ‘Anti-Submarine Warfare Frigates’. Ze zullen ook in staat zijn om bedreigingen in de lucht en op zee tegen te gaan. De nieuwe fregatten zullen een veertigtal jaar dienen, aldus een specialist in het dossier.

De nieuwe vaartuigen moeten de huidige M-fregatten vervangen. Die zijn in de jaren 1990 in dienst genomen. België kocht in december 2005 twee vaartuigen van Nederland, de Leopold 1 en de Louise-Marie, voor 230 miljoen euro.