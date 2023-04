Zanger Chris Brown opnieuw beschuldigd van geweld: “Hij heeft twee of drie keer op mijn hoofd geslagen”

Zanger Chris Brown is alweer beschuldigd van mishandeling. Deze keer zou hij een Britse man in februari geslagen hebben. De zanger is al vaker aangeklaagd wegens agressief gedrag.

Het slachtoffer zegt tegen The Sun dat Brown hem heeft aangevallen in een club toen hij voor zijn tournee in Londen was. “Hij heeft mij twee of drie keer op mijn hoofd geslagen”, zegt hij. Toen hij op de grond was gezakt, zou de zanger hem ook nog hebben geslagen. De man moest naar het ziekenhuis en had een tijdje krukken nodig. De man zegt dat hij met de politie heeft gesproken en hoopt dat zij het snel oplossen.

Brown zou zelf hebben aangeboden om mee te gaan naar het politiebureau voor een verhoor, maar volgens bronnen heeft hij de politie niet gesproken en is hij weer in de VS. De politie wil niets lossen over de identiteiten van mensen die ze wil verhoren.

De zanger is al vaker beschuldigd van mishandeling. In 2009 heeft hij zijn toenmalige vriendin Rihanna mishandeld, waardoor ze gewond was in haar gezicht. En in 2013 brak hij de neus van een man in Washington, omdat Brown niet op de foto wilde.