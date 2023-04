Brussels gerecht verspreidt opsporingsbericht voor moord op kruispunt in Sint-Pieters-Woluwe

Het Brusselse gerecht heeft een opsporingsbericht verspreid voor de moord op de 38-jarige D.K., vorige week woensdag in Sint-Pieters-Woluwe. De politie is op zoek naar mensen die het slachtoffer hebben gekend en informatie kunnen aanreiken omtrent mogelijke verdachten.

De feiten vonden woensdagavond omstreeks 21.05 uur plaats op het kruispunt van de Tervurenlaan en de Woluwelaan. D.K. reed er met een zwarte Renault Captur op de Tervurenlaan, komende van Brussel. Ter hoogte van het kruispunt met de Woluwelaan, in de nabijheid van het trammuseum in Sint-Pieters-Woluwe, werd zijn wagen meermaals beschoten. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Het Brusselse parket opende meteen een gerechtelijk onderzoek, liet verschillende getuigen verhoren en camerabeelden opvragen, en liet het labo van de federale politie ter plaatse komen. “In het kader van dit onderzoek is de politie nu op zoek naar mensen die het slachtoffer hebben gekend en informatie kunnen aanreiken omtrent mogelijke verdachten”, klinkt het. “De onderzoekers zijn ook op zoek naar getuigen van de schietpartij op het kruispunt van de Tervurenlaan met de Woluwelaan. Discretie is verzekerd.”

Wie het slachtoffer kende of informatie heeft over de feiten, ka contact opnemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu, of via het gratis nummer 0800/30300.