Ethan Hayter is helemaal terug en sprint meteen naar winst in de Ronde van het Baskenland

Na een gezapig dagje heeft Ethan Hayter de eerste etappe in de Ronde van het Baskenland naar zich toegetrokken. De Brit wordt daarmee ook de eerste leider. In een massasprint ging Mauro Schmid verrassebd naar plaats twee, het laatste plekje op het podium was voor de Spanjaard Jon Aberasturi. Quitnen Hermans was de beste Belg. Hij eindigde zevende.

Na veel aanvalspogingen en evenveel hergroeperingen was het na dertig kilometer dan toch prijs: een leidend trio was vertrokken voor een daguitstapje in de vroege vlucht. Tamelijk voorspelbaar waren het ook drie Spanjaarden Christian Rodriguez, Txomin Juaristi en Jon Barrenetxea die de dienst uitmaakten. Voor de laatste twee was het zelfs extra belangrijk, want zij reden als Bask door eigen streek.

Op de Opakua - de enige klim van de dag - was het Barrenetxea die de bergpunten voor zijn rekening nam. Hij zou later mogen pronken op het podium met de bergtrui. Hoewel er geen echte zware cols in deze ronde zijn opgenomen, wordt het voor Barrenetxea wel een hele klus om topklimmers als Jonas Vingegaard, David Gaudu, Marc Soler en Enric Mas af te houden voor deze trui.

Verenigde krachten

De situatie lag voor een tijdje muurvast. In het peloton controleerde INEOS Grenadiers voor sprinter Ethan Hayter waardoor de kloof werd nooit meer dan vier minuten. Het glooiende traject woog op de drie vluchters en tegen een peloton was zo’n kleine vluchtersgroep een vogel voor de kat, zeker wanneer ook Alpecin-Deceuninck kwam een handje toesteken. Wellicht wou Quinten Hermans iets proberen. Hij is in de Ronde van het Baskenland op zoek naar een betere vorm om te schitteren in de Ardennenklassiekers.

Ook Egan Bernal stak een handje toe. De Colombiaanse ex-Tourwinnaar komt in het Baskenland terug in actie na een zoveelste blessure, maar mikt duidelijk nog niet op een goed klassement. Met nog 31 kilometer te gaan werden de drie vluchters al bij de lurven gevat.

Lastige aankomst

Nog tijd genoeg voor nieuwe aanvallen zou je denken, maar daar had het peloton onder de Baskische zon geen zin in. Bij een tussensprint op een heuveltje namen Martinez, Vingegaard en Soler wel nog slim respectievelijk drie, twee en één seconde mee.

Sprinten geblazen dus, maar het zou geen gewone massasprint worden. De laatste kilometers liepenwel wat op en bij Soudal Quick-Step trokken ze alles op een lint, maar het was Ethan Hayter die door een ploegmakker perfect werd afgezet. Hij gaf de koppositie niet meer uit handen en sprintte makkelijk naar de overwinning. Mauro Schmid eindigde voor Soudal Quickstep verrassend als tweede, Jon Aberasturi bezorgde Trek-Segafredo de derde plek.

De Brit Hayter kende dit jaar al veel blessureleed. Hij brak zijn sleutelbeen al in de allereerste wedstrijd van het seizoen, de Cadel Evans Great Ocean Road Race, maar heeft nu toch zijn eerste zege van het seizoen beet. Hij mag morgen ook de eerste leiderstrui aantrekken.