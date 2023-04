Iran wil hoofddoekplicht in scholen en universiteiten weer strenger afdwingen

Iran zal de hoofddoekplicht in scholen en universiteiten opnieuw strenger afdwingen. Dat heeft het Iraanse ministerie van Onderwijs maandag meegedeeld. Studentes die de hoofddoekplicht niet naleven, zouden geen lessen meer mogen bijwonen. Het is weliswaar niet duidelijk hoe Iran de precieze naleving van de hoofddoekplicht zal controleren.

De Iraanse regeling is in principe niet nieuw. Maar veel meisjes en vrouwen hielden zich opzettelijk niet aan de hoofddoekplicht tijdens de massale protesten de afgelopen maanden, naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Koerdische vrouw Mahsa Amini. Zij stierf midden september nadat ze werd gearresteerd wegens een overtreding van de kledingvoorschriften. Ook op scholen en universiteiten hielden studentes zich niet aan de hoofddoekplicht.

Daaropvolgend kondigde de Iraanse regering een tweetal weken terug, bij de viering van het Perzisch Nieuwjaar, herhaaldelijk strengere straffen aan voor het negeren van de islamitische kledingvoorschriften. Nu volgt ook het ministerie van Onderwijs met een aankondiging over de handhaving van bestaande regels.

Het ministerie kondigde maandag eveneens het ontslag aan van Yousef Nouri, de Iraanse minister van Onderwijs. Media in Iran hadden eerder al bericht over vertragingen bij de uitbetalingen van lonen van leraren. Bovendien had de Europese Unie eind februari de minister toegevoegd aan de Europese zwarte lijst, vanwege de willekeurige arrestatie van studenten tijdens de massaprotesten.