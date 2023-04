Rémy (13) is eerste jeugdambassadeur van Haspengouw en het Fruit: “Mijn eerste woordje was aardbei”

Zijn eerste woordje was niet ‘mama’, maar ‘aardbei’. En nu is de 13-jarige Rémy Gressens uit Sint-Truiden is de allereerste jeugdambassadeur van Haspengouw en het Fruit. Samen met de Keizerlijke Commanderie zal hij fruit bij jongeren promoten.

De Keizerlijke Commanderie van Sint-Truiden krijgt wat jong geweld in zijn midden. Voor het eerst stelt de organisatie een jeugdambassadeur van Haspengouw en het Fruit aan. “We gingen op zoek naar een geëngageerd jong persoon tussen 10 en 14 jaar om mee na te denken over leuke projecten”, zegt maarschalk Ronald Ilsbroux van de Keizerlijke Commanderie van Sint-Truiden, die de zoektocht mee leidde. “Daarvoor kregen we maar liefst 37 inzendingen binnen, allemaal gemotiveerde brieven. Uit de drie mooiste inzendingen heeft het Praesidium dan uiteindelijk voor Rémy gekozen. Ik heb een fruitmand voor hem bij om hem te feliciteren, maar de andere 36 krijgen ook nog iets hoor.”

Rémy zelf is maar wat blij met de uitslag. “Ik hoopte de hele tijd stiekem dat ik het écht zou worden”, vertelt de 13-jarige Truienaar. “Al sinds mijn kleutertijd eet ik makkelijk drie stukken fruit per dag: aardbeien of andere bessen, een appel en een peer. Toen ik hoorde dat de commanderie een ambassadeur zocht, heb ik geen seconde getwijfeld. Ik heb meteen mijn motivatiebrief opgestuurd. Ik ben dus écht blij. Tegelijk besef ik dat ik op heel veel activiteiten aanwezig zal moeten zijn. Maar het is een mooie uitdaging.”

© rudc

Fruit voor de koning

Rémy gaat naar school in Hasp-O Zepperen, maar zal naast zijn studies tijd maken voor zijn nieuwe passie. Als jeugdambassadeur zal hij initiatieven nemen en helpen met het uitwerken van projecten. “Ik zal mee mijn schouders zetten onder activiteiten zoals de poëziewedstrijd voor jongeren, een challenge voor de jeugdbewegingen en de actie Fruitige School”, zegt Rémy. “Ik wil ook promotie voeren via sociale media zoals TikTok om jongeren te overtuigen om fruit te eten. Ook het uitreiken van prijzen behoort tot mijn takenpakket.”

De jonge ambassadeur zal van start gaan op zondag 23 april 2023 tijdens de Bloesemzegening in Guvelingen. En dat ziet Rémy helemaal zitten. “Ik krijg daar mijn schouderlint en de oorkonde van de Grootmaarschalk van de Keizerlijke Commanderie én mijn eerste officiële taak”, blinkt hij trots. Maarschalk Ronald vult aan: “Het is echt een officiële functie. Alle maarschalken van de Keizerlijke Commanderie zullen in een cirkel rond Rémy staan en hem plechtig inzweren. Ook in de processie krijgt Rémy een prominente rol.” “En ik mag het eerste fruit, siroop en appelsap mee naar het Koninklijk Paleis brengen, een hele eer”, besluit Rémy.