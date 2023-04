Michelle Colson vervoegt Red Flames voor oefenduels tegen Oostenrijk en Slovenië

Michelle Colson, verdediger bij Anderlecht, wordt toegevoegd aan de selectie van de Red Flames die zich voorbereidt op de oefenwedstrijden op 7 april in en tegen Oostenrijk en 11 april in Leuven tegen Slovenië.

“Michelle Colson zal het team morgen vervoegen in het Proximus Basecamp”, klinkt het maandag in een tweet van de Voetbalbond.

Bondscoach Ives Serneels maakte vorige week een selectie met 27 spelers bekend voor de komende oefeninterlands. Voor de Belgische voetbalvrouwen worden het de eerste wedstrijden sinds de Arnold Clark Cup in Engeland die ze in februari afwerkten. Daar wonnen Tessa Wullaert en co van Italië en Zuid-Korea (telkens 2-1) maar verloren de finale kansloos van gastland en Europees kampioen Engeland (6-1).

De Flames zullen in Oostenrijk voor het eerst in hun nieuw lichtblauw uittenue spelen.

De selectie blaast vandaag/maandag verzamelen. Welma Fon, Chloé Vande Velde en Jarne Teulings spelen eerst voor de U23 tegen Noorwegen, Valesca Ampoorter maakt deel uit van de U19-selectie tegen Finland. Nadien vervoegen die vier speelsters de selectie van de Flames.