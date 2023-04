VIDEO. Onze F1-watcher: “De rollen zijn omgekeerd: Verstappen is nu voorzichtig en Hamilton heel agressief”

Drie rode vlaggen, een hoop brokstukken, een dominante Max Verstappen en de terugkeer van Mercedes naar de eerste rij: de GP van Australië biedt stof genoeg om over na te kaarten. De FIA ligt onder vuur, omdat het spektakel wat te gekunsteld overkomt. Maar in onze wekelijkse F1-video vindt onze F1-volger Marc Cornelissen dat niet het ergste.

Wat hem ook opviel, is dat wereldkampioen Max Verstappen het voor zijn doen wel erg voorzichtig aanpakt. In de openingsronde was hij de eerste die in de remmen ging, waardoor hij George Russell en Lewis Hamilton voor zich moest dulden.

“Omdat hij goed wist dat hij die later toch zou terugpakken”, vindt Marc Cornelissen. “Verstappen zit nu in de positie waarin Hamilton zich jarenlang bevonden heeft. Hij heeft een dominante auto, maar dat betekent ook dat hij degene is die het meest te verliezen heeft. Hamilton, Russell, Alonso en de Ferrari’s kunnen agressief knokken als ze ergens een zeldzaam kansje ruiken. Verstappen kan maar beter verstandig zijn en aan zijn kampioenschap denken. Dat doet hij nu ook. De rollen omgekeerd tussen hem en Hamilton.”