Toen God tot Enco (20) sprak, wist hij het zeker: de Zonhovense Gwendoline (26) is de ware

Zijn oog viel in oktober 2021 voor het eerst op de bevallige Gwendoline Scarlino (26) uit Zonhoven tijdens een evenement van Recruits, een organisatie van jonge christenen. “Recruits bestaat uit kleine groepen mensen die wekelijks samenkomen om over geloof te praten”, vertelt Enco Grobler (20), een militaire ambulancier uit Geraardsbergen. “Geregeld zijn er ook grotere events waar al die kleine groepjes uit Vlaanderen een weekend met elkaar optrekken en verder getraind worden in het volgen van Jezus. Het was op zo’n evenement in Mechelen dat ik Gwendoline voor het eerst zag. Toen dacht ik al: met haar zou ik wel eens willen praten. Maar daar loopt zoveel volk rond en er is zoveel te doen, dat het er niet van is gekomen. Ik zei nog tegen een vriend dat ik dat jammer vond.”

© rr

Dat bleek wederzijds, lacht Gwendoline, leerkracht artistieke vorming aan het Inspirocollege in Houthalen: “Ik vertelde tegen mijn vriendin dat ik het een fantastisch weekend vond, maar dat ik toch graag met één bepaald iemand gesproken had. En dat bleek Enco te zijn.”Geen nood, drie maanden later volgde een nieuwe kans. “Ik wilde opnieuw met haar praten, maar weer was het niet gelukt. Maar op het einde van dat weekend kwam zij wel naar mij toe”, zegt Enco. Gwendoline: “Ik had gehoord dat Enco ambassadeur is van Sportquest, een organisatie die sport en geloof combineert. Ik wilde hem wat info vragen over het komende Sportquest-kamp.”Enco: “Maar ik was niet echt op de hoogte van de details van dat kamp, dus vroeg ik haar telefoonnummer met de belofte dat ik de gegevens zou doorspelen. Stom van mij, ik deed daar opnieuw niks mee.”

God op de terril

Derde keer goede keer, dan maar? “Helaas”, lacht Enco. “We werkten op dat kamp met kinderen en in die week kon ik maar een tiental minuten met Gwendoline praten. Na het kamp bracht ik enkele kinderen met de wagen naar huis. Die waren heel opgewonden over het feit dat ze elkaar snel weer zouden terugzien. Ja, maar Gwendoline gaat er dan niet zijn, flapte ik er uit. Toen besefte ik dat ik toch meer verliefd was dan ik dacht.”

Ondanks dat aha-moment was het toch opnieuw Gwendoline die Enco een week later, in april 2022, een berichtje stuurde met de vraag om af te spreken. Plaats van die eerste date: de terril van Heusden. Enco: “We hebben daar de hele dag onder een stralende zon gewandeld, gepraat, gepicknickt,… al waren we wel rood verbrand (lacht). Toen ik tijdens die dag terug naar de top van de terril wandelde na een trip naar het toilet, gebeurde er iets heel speciaals. In een moment van stilte hoorde ik God plots zeggen: Kijk, zie, geniet, want hier is ze. Een echt wow-moment. Ik heb al veel met God meegemaakt, maar had hem nog nooit zo duidelijk horen spreken. Die dag verliep gewoon perfect. Er is geen moment geweest dat ik mij ooit zo volledig begrepen voelde als in de eerste gesprekken met Gwendoline.”“Ook voor mij werd het op die dag heel duidelijk. Zijn oprechtheid, zijn liefde voor God, zijn zalige zachte karakter, ik ben er meteen voor gevallen”, zegt Gwendoline.

© rr

Recruits

Vanaf toen ging het snel: nog geen jaar na hun eerste date, gaven Enco en Gwendoline elkaar vorige week het jawoord, gesterkt door hun geloof in Jezus Christus. Want dat geloof speelt een centrale rol in hun leven. “We beleven ons geloof samen, praten er veel over en bidden ook vaak samen. Voor ons is bidden simpelweg praten met God zoals je met iemand anders ook gewoon een gesprek zou voeren”, legt Gwendoline uit.

Dat is ook de basis van Recruits, toen in 2014 een aantal jonge mannen in Brussel wekelijks begonnen samen te komen. Enco: “Niet enkel om over geloof te praten, maar om het ook in het alledaagse leven te kunnen uitleven. Sindsdien is het aantal groepen vermenigvuldigd naar meer dan 100. Die exponentiële groei is het gevolg van mond-tot-mondreclame onder vrienden of netwerken en niet via bijvoorbeeld sociale media. Het mooiste van al is dat die wekelijkse ontmoetingen levens ten goede veranderen. Mensen die van hun verslavingen loskomen, gebroken relaties en gezinnen die hersteld worden, vriendschappen die ontstaan en vooral: de ontdekking van Gods liefde. Voor alle duidelijkheid: we doen niet aan evangelisatie, we willen niemand bekeren en we gaan niet op straat om mensen te ronselen. We willen gewoon mensen uit onze omgeving helpen die gemotiveerd zijn om God te volgen. We geloven dat Jezus het beste is dat de wereld is overkomen.”