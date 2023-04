Ook dat nog: Wout van Aert en Tiesj Benoot krijgen boete voor... wildplassen

Waaronder Wout van Aert en Tiesj Benoot die voor wildplassen op de bon werden geslingerd. Goed voor een boete van 201 euro. De kopman van Jumbo-Visma had de pech dat in de voorgaande bocht ploegmaat Tosh Van der Sande viel zodat de camera inzoomde op Van Aert die een natuurlijke behoefte deed. Al valt dat natuurlijk niet mee om in de Ronde ergens langs de kant van de weg te plassen waar er géén toeschouwers staan... (hc)