Onze tv-tips: een opvallende verdwijning, aardrijkskundeles, een bijzondere familie

Onder de radar

Een, di, 20.35u

In 1993 verdwijnt de Zweedse Ulrika. Haar vader is een zakenman met een villa in de Brusselse rand. Onderhandelaars Clash en Co van de speciale eenheden trekken in bij het gezin, in de hoop dat ze telefoon krijgen van de ontvoerder. Maar het blijft stil. Het onderzoek vlot niet, tot er aan een automaat geld wordt afgehaald. Dit is een reconstructie van een opmerkelijk crimineel verhaal. (tove)

Earth, a Living Body

Canvas, di, 21.05u

Ontdek welke connecties er zijn tussen zee en lucht, hoe uitgestrekte oceanen en wezens die erin leven bijdragen aan de evenwichten van onze planeet. De uitwisseling tussen water en lucht vormt een atmosfeer die geschikt is voor leven, en brengt wolken voort die ons beschermen tegen brandende zonnestralen. Een uur lang een fascinerende les over de werking van onze planeet en daarbuiten.(tove)

The Addams Family

VTM3, di, 20.35u

De bizarre maar schatrijke familie Addams treurt nog steeds om Fester, een oom die reeds 25 jaar vermist is. Tully, hun advocaat, is uit op het fortuin van de familie en stuurt daarom een oplichter naar het kasteel van Gomez en Morticia Addams. En dat brengt de poppen aan het dansen. Een heerlijke komedie uit de jaren 90 met Anjelica Huston. Leuke zwarte humor die het hele gezin kan bekoren. (tove)