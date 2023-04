Nonkel van overleden Milou (3) vrijgelaten onder strikte voorwaarden

Benny H., de nonkel van het 3-jarige meisje Milou dat vrijdag overleed in Brasschaat, is vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Dat bevestigt zijn advocaat ­Ergün Top aan onze redactie. In eerste instantie beweerde de man dat zijn nichtje was overleden bij een verkeersongeval, maar van die verklaring bleek snel niet veel te kloppen. “Ik ben opgelucht dat mijn cliënt vrijgelaten is”, aldus Top. Alles wijst op een dramatisch ongeval.

De ouders van Milou brachten het meisje vrijdag naar haar nonkel en tante in Brasschaat. Enkele uren later alarmeerden Benny H. en Lieve E. de hulpdiensten: in eerste instantie beweerden ze dat het meisje was aangereden en dat de bestuurder vluchtmisdrijf had gepleegd, maar uit alle omstandigheden bleek dat verhaal snel ongeloofwaardig. Milou werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, waar ze zaterdagavond kort na middernacht overleed aan haar verwondingen.

Volgens de politie viel de kleuter wellicht van de trap in de inkomhal van het appartement van Benny H.: na verhoor werden hij en zijn partner Lieve E. opgepakt. De onderzoeksrechter besliste maandag dat H. onder strikte voorwaarden vrijgelaten wordt. Over de eventuele verdere aanhouding van Lieve E. bestaat nog geen duidelijkheid.