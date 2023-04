‘Thor’-acteur Chris Hemsworth zet acteercarrière op lager pitje door hogere kans op alzheimer

Hemsworth heeft nog vier geplande acteerklussen, waaronder een Avengers-film waarin hij Thor speelt. Maar een bron heeft tegen Page Six gezegd dat hij het daarna rustiger aan gaat doen. “Hij is niet van plan om veel rollen aan te nemen, omdat hij erachter is gekomen dat hij een hoge kans op alzheimer heeft”, zegt de bron. In november zei de acteur tegen Vanity Fair dat hij absoluut niet met pensioen gaat, maar dingen bewuster gaat aanpakken.

In een documentaire die Hemsworth voor Disney+ maakte, ontdekte de acteur dat hij het APOE4-gen heeft, waardoor hij acht tot tien keer meer kans heeft om alzheimer te krijgen. Hij maakte dat in hetzelfde interview met Vanity Fair bekend. “Het was intens om daarmee om te gaan”, zegt de acteur. “De meeste mensen vermijden praten over de dood graag in de hoop dat we de dood zelf op de een of andere manier vermijden.”

Hemsworth is daarna begonnen aan een gezondere levensstijl. “Het positieve eraan is: als ik dit niet wist, had ik niets veranderd”, zegt de acteur. “Ik was me er niet bewust van, dus nu ben ik dankbaar dat ik mezelf erop kan voorbereiden.” Ondanks zijn angst om zijn vrouw Elsa (46) en zijn kinderen India (10) en tweeling Sasha en Tristan (8) te vergeten, gaat Hemsworth met humor om met het moeilijke nieuws.