Finland kijkt aan tegen moeilijke regeringsvorming na verkiezingsnederlaag van Sanna Marin

Sanna Marin — © via REUTERS

Nu de sociaaldemocraten van de charismatische Finse premier Sanna Marin de verkiezingen van zondag hebben verloren, is voormalig minister van Financiën Petteri Orpo aan zet. Maar de coalitiegesprekken beloven lang en moeilijk te worden, voorspellen waarnemers.

Orpo, van de conservatieve Nationale Coalitiepartij (EPP), heeft voor een meerderheid de steun nodig van de rechts-populistische Finnenpartij, met Riikka Purra aan het hoofd, of van de sociaaldemocraten van Marin, plus minstens een van de kleinere partijen.

Hij zou kunnen opteren voor een centrumrechtse alliantie met de Finnenpartij en mogelijk ook de Centrumpartij, maar na een historisch slecht resultaat heeft partijleider Annika Saarikko van de Centrumpartij dat idee al afgewezen. “Onze plaats is in de oppositie”, zei ze.

Orpo zou ook toenadering kunnen zoeken tot Marin. Finland zag al wel vaker grote coalities tussen conservatieven en sociaaldemocraten, maar beide partijen hebben een heel andere kijk op de staatsbegroting, en net dat was één van de belangrijkste verkiezingskwesties. Hoe dan ook is Orpo van plan om na Pasen bij de andere partijen te polsen naar hun bereidheid om compromissen te sluiten.

Dat Marin premier blijft, is intussen zeer onwaarschijnlijk, maar een ministerpost zit er voor haar wel nog in. En anders kan de populaire politica wellicht een belangrijke rol spelen als leider van de oppositie, of verkassen naar het buitenland, naar Brussel bijvoorbeeld, waar de Europese Unie en de NAVO gebaseerd zijn.