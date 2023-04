Joël Ekamba leidt Circus Brussels in Rotterdam naar derde zege op rij: “Bij deftig voorstel zie ik verlengd verblijf zeker zitten”

DJ Laster kroonde zich in Rotterdam tot topschutter met 26 punten, maar ook Joël Ekamba was in goeden doen. De Brusselse vleugelspeler was goed voor liefst twintig punten. “In het profbasket was het mijn eerste twintiger”, zegt Ekamaba, die het geen toeval vindt dat hij net nu zo vlot aan scoren toekomt. “Ik werd opgeleid op positie drie, waar ik het beste tot mijn recht kom. Ik eis die positie uiteraard niet op en cijfer me voor de ploeg zonder mopperen weg op andere posities, maar mijn rendement ligt beduidend hoger op die vleugelpositie.”

In de heenwedstrijd was Brussels nog onderuit gegaan tegen Feyenoord, maar zondag volgde dus een klinkende revanche. “In de heenwedstrijd hadden we een moeilijke avond, waarin we collectief onder ons normale rendement zijn gebleven. Op Feyenoord hebben we het beter aangepakt. Nochtans hadden we vooraf toch weer pech met het uitvallen van Jaylin Airington, waardoor we eens te meer niet met tien spelers konden roteren.”

Record scherper stellen

Tot slot blijft het bij Brussels ook afwachten hoe de ploeg er volgend seizoen zal uitzien. Voorlopig ligt enkel de nieuwe coach Serge Crèvecoeur vast, evenals aanvoerder Terry Deroover. “Ik woon in Brussel en zie een verlengd verblijf best zitten, op voorwaarde dat ik een deftig voorstel krijg. Voorlopig focus ik volledig op het lopende seizoen. Tegen Den Helder gaan we voor een vierde zege zodat op rij, we ons record scherper stellen.”