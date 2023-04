Eerste werken gestart aan gevaarlijk kruispunt Leopoldlaan

Op het kruispunt komen naast lichten ook aangepaste fiets- en voetpaden. Auto’s komende van Neerpelt krijgen een afslagstrook naar De Koel. Auto’s komende van Overpelt moeten na de heraanleg via de Sellekaertsstraat naar de handelszone. De zone uitrijden zal enkel nog via het kruispunt De Koel-Leopoldlaan kunnen. “Tot aan het bouwverlof wordt gewerkt in een eerste fase aan het kruispunt zelf. Tijdens deze fase is er op de Leopoldlaan tussen de Sint-Jansstraat en de Sint-Jorisstraat eenrichtingsverkeer richting Neerpelt. Fietsers en voetgangers worden op dit stuk omgeleid via de Sint-Jansstraat en Zeldertstraat. Vanuit Neerpelt kan men tot aan de Sint-Jorisstraat rijden. Doorgaand verkeer moet de grote omleiding volgen via de Haagdoorndijk, Fabrieksstraat/Haspershovenstraat en Ringlaan”, brengt de gemeente in herinnering. Alle winkels en woningen blijven tijdens de werken bereikbaar.