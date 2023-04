Baby en haar moeder bijna twee maanden na aardbevingen in Turkije eindelijk herenigd

Een moeder is bijna twee maanden na de aardbeving in Turkije en Syrië herenigd met haar mirakelbaby. Het meisje overleefde 128 uur onder het puin zonder eten en drinken.

Ruim vier dagen na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië werd de 3,5 maanden oude Vetin gered vanonder het puin van haar huis in Kahramanmaraş, in de zwaargetroffen Turkse provincie Hatay. Hulpverleners dachten lang dat haar ouders tijdens de aardbeving waren gestorven en brachten haar naar het ziekenhuis in Adana.

Verplegers noemden de baby Gizem, wat ‘mysterie’ in het Turks betekent. Het ging goed met de baby, waardoor ze werd gebracht naar Ankara waar andere kinderen die na de aardbeving geen ouders meer hadden verzorgd werden. De hulpverleners wisten echter niet dat haar moeder Yasemin Begdaş ook gered was en in hetzelfde ziekenhuis werd verzorgd. Zij was er veel slechter aan toe. Haar vader en twee broertjes stierven wel tijdens de aardbeving.

DNA-match

Het Turkse ministerie van Sociale Zaken probeert de kinderen in Ankara te herenigen met hun families door DNA-testen. Daarom contacteerde het ook Begdaş en vroeg haar om haar DNA af te staan. Toen bleek er een match te zijn met Vetin. De Turkse minister van Familie en Sociale Diensten Derya Yanik gaf Vetin aan haar moeder in het ziekenhuis van Adana, waar ze nog steeds herstelt. “Het herenigen van een moeder en haar kind is een van de meeste waardevolle banen in de wereld”, zegt de minister. Als de moeder weer genoeg hersteld is, wordt de voogdij weer aan haar gegeven.