Willem Vesters, met dochter Lia, voor zijn ‘eigen’ veld: “Wat gaan ze doen als pakweg de voorzitter of secretaris stopt?” — © Karel Hemerijckx

Voetbalclub Eendracht Stevoort (3A) heeft haar kunstgrasveld (tijdelijk) omgedoopt tot de... ‘Willem Vesters Arena’. De Hasseltse derdeprovincialer eert zo clubicoon Willem Vesters (36), die na dit seizoen stopt met voetballen. “Een doos Merci’kes of een bierkorf was ook goed geweest. Dit is er los over.”