DEBAT. Is de huidige pensioenregeling eerlijk tegenover vrouwen?

Archiefbeeld van een pensioenviering. — © if

Volgens premier De Croo is de toekomstige pensioenleeftijd van 67 jaar “een beetje een theoretisch begrip”. Maar bij vrouwen is dat vaak niet het geval doordat zij veel vaker deeltijds werken of loopbaanonderbreking nemen. Wij vroegen ons af wat jij hiervan denkt.