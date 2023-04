Hele stad schaart zich achter Knack Volley Roeselare: Europese finale op groot scherm te zien in Expohallen

Na de grandioze overwinning in en tegen het Italiaanse Modena kan Knack Volley Roeselare de tweede Europese beker al bijna in de trofeeënkast plaatsen. Woensdagavond moeten de mannen nog twee sets weten te winnen tijdens de terugwedstrijd op Schiervelde. De hele stad supportert mee. Wie geen ticket wist te bemachtigen voor de thuismatch, kan de wedstrijd op groot scherm volgen in de Expohallen.

Met een verbluffende prestatie raasde de Roeselaarse volleybaltrots vorige week over de Italiaanse gigant Modena. In de heenwedstrijd van de finale van de CEV Cup werd het op verbluffende wijze 0-3 voor Knack Volley. 21 jaar na de eerste Europese beker lonkt een tweede exemplaar, twee sets winnen in de thuismatch is voldoende om de grote triomf binnen te halen. Het zou bovendien meteen de tweede Belgische eindoverwinning ooit zijn.

Ook het Roeselaarse stadsbestuur beseft het belang van de wedstrijd en maakt de volleygekte zichtbaar in het stadscentrum. “Met enkele leuke acties willen we onze trots een stevig hart onder de riem steken”, zegt schepen van Sport José Debels (CD&V). “Nu de koers het Belgische grondgebied stilletjes aan verlaat, staat deze week alles in het teken van het volleybal. Zo draagt het standbeeld van volksfiguur Peegie een blauwe volleybalsjaal, kleurt het Citroenstraatje volledig blauw en verschijnen er op de ledschermen in het centrum aanmoedigingen voor Knack Volley.”

500 extra plaatsen

Ook de deelnemers aan vakantiewerkingen van Zapper en de kinderen van kinderopvanglocaties van Kidz zullen woensdag de blauwe kleur mee helpen verspreiden. De grote apotheose volgt woensdagavond in een kolkende Tomabelhal op Schiervelde. Nadat de tickets razendsnel de deur uitvlogen, besliste Knack Volley om 500 extra plaatsen te creëren. Woensdagavond zullen er dus 2.400 vurige supporters het team aanmoedigen.

Wie geen ticket wist te bemachtigen, kan terecht in de Expohallen naast de arena. Daar zet de club een groot scherm op. De deuren openen vanaf 18 uur, de wedstrijd begint om 20.30 uur. Na de match en eventuele overwinning moet daar het volksfeest losbarsten. De toegang is heel de avond gratis. Knack en het stadsbestuur roepen op om met de fiets te komen en voorzien in extra fietsparking op de site.

Speciale sjaaltjes

Ook supportersclub The Blue Wall verlangt naar de bijzondere wedstrijd. “Via onze sociale media hebben we iedereen warm gemaakt om blauw te dragen, we willen dat de arena volledig blauw kleurt”, vertelt voorzitter Sam Declercq. “Het leeft enorm en de spelers voelen dat ook op het veld. Iedereen duimt voor de ploeg en droomt van een prachtige Europese beker.”

Knack Volley maakt ook nog speciale sjaaltjes voor de wedstrijd.