Alessio Castro-Montes toont zich nu ook als centrale verdediger bij AA Gent: “Meteen een clean sheet”

“Meteen een clean sheet. Mooi want dat was belangrijk vandaag”, glunderde Alession Castro-Montes na afloop van de 0-5-zege in Seraing. “We wisten wat ons te doen stond: snel scoren en als het even kan ook snel een tweede doelpunt maken. Het duurde uiteindelijk wel tot de tweede helft, maar we wisten ook wel dat zij in elkaar zouden zakken eenmaal we die tweede zouden scoren. Dan was het gewoon zaak om de partij uit te spelen en gefocust te blijven achterin.”

Het was voor Castro-Montes ondanks het matige weerwerk van de gastheren ontzettend aanpassen aan zijn nieuwe rol. “Dit was natuurlijk een totaal nieuwe positie voor mij. Het is helemaal anders dan op de flank voetballen of in een meer centrale offensieve rol. Maar uiteindelijk zijn we niet echt bedreigd geweest door Seraing, dus ik heb ook niet de moeilijkste avond van mijn loopbaan achter de rug.”

“Vrijdag merkte ik op training dat de coach me centraal achterin zou uitspelen” Alessio Castro-Montes, AA Gent

“Vrijdag merkte ik op training dat de coach me centraal achterin zou uitspelen”, kijkt Castro-Montes nog even terug op die heel ongewone ervaring. “Toen we tactisch trainden, merkte ik al dat die mogelijkheid er inzat. Vrijdag werd alles duidelijk en wist ik waar ik aan toe was. Iedereen viel uit de lucht, ook bij Seraing waren ze verrast. De coach wilde niet te veel schuiven en daarom kwam ik centraal achterin terecht.”

Het was nochtans een primeur voor Castro-Montes, die ondertussen meer dan ooit de badge ‘extreem polyvalent’ kan claimen. “Ik heb voorlopig nog niet als doelman of als linkse centrale verdediger gespeeld”, schatert de Limburger. “Vorig seizoen heb ik immers ook eens in de aanval mogen spelen, aan de zijde van Darko Lemajic. Heel veel posities schieten er dus niet meer over om eens uit te testen.”

Dejaegere achterna

De vergelijking met Brecht Dejaegere is dan ook niet zo vreemd. De voormalige Buffalo ontpopte zich in zijn Gentse periode ook als bijzonder veelzijdig. “Al was Brecht blijkbaar wel ooit zelfs nog doelman”, grinnikt Castro-Montes. “Ach, het is zeker een enorme troef, maar soms voelt het ook aan als een vloek. Vandaag was het ook mogelijk geweest om mezelf aanvallend nog eens te tonen op die flankpositie.”

“Je moet je wel telkens weer aanpassen natuurlijk. Je hebt geen keuze want de coach beslist”, aldus nog Castro-Montes die de heroptredende Tissoudali dolgraag een doelpuntje had zien maken. “Dat was zo mooi geweest. Iedereen gunde het hem enorm. We zagen ook wel hoe hij de voorbije acht maanden keihard heeft gewerkt aan zijn revalidatie. Toen wij naar huis gingen, begon Tarik vaak nog aan zijn tweede of derde sessie van de dag. Respect.”