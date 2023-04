Man levensgevaarlijk gewond bij vechtpartij met samoeraizwaard na spelletje Monopoly

Bij een vechtpartij in de Brusselse gemeente Vorst zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen gewond geraakt. Beiden liepen snijwonden op door een katana – een samoeraizwaard – en één van hen liep zelfs levensbedreigende verwondingen op. Aanleiding voor de vechtpartij zou een nachtelijk spelletje Monopoly geweest zijn. Dat meldt de lokale politie van de zone Brussel Zuid.

Het incident deed zich voor op de Oscar Van Goidtsnovenlaan in Vorst, rond 5 uur ‘ s ochtends. Daar waren vier personen verwikkeld in een spelletje Monopoly, op de stoep voor een woning. De bewoner van het pand was allesbehalve opgezet met het lawaai dat het viertal maakte en stapte met een stok naar buiten om hen dat duidelijk te maken. Dat leidde tot een ruzie, waar de zoon van de bewoner zich ook mee kwam bemoeien.

Die laatste had een katana bij die nog in de schede zat, maar in het geharrewar zou de schede beschadigd geraakt zijn, waardoor het lemmet bloot kwam te liggen. Zowel één van de Monopoly-spelers als de zoon des huizes liepen daardoor snijwonden op, en moesten overgebracht worden naar het ziekenhuis.

De Monopoly-speler kon zondagavond nog naar huis, en werd intussen ook door de politie verhoord, waarna hij werd vrijgelaten. De eigenaar van het zwaard liep echter zwaardere verwondingen op: één van zijn slagaders werd geraakt, en de man ligt nog steeds in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis.