Ondernemersvertrouwen terug in stijgende lijn

Het gaat weer de goede kant op met het ondernemersvertrouwen. Maar er is in ons land nood aan een dringende hervorming van de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een rondvraag bij de Limburgse ondernemers door werkgeversorganisaties Unizo en VKW. Bij ons in de studio Ruben Lemmens, directeur van VKW.