Lotte Kopecky sliep weinig na tweede zege in Ronde, maar blijft ambitieus: “Ik zal ontgoocheld zijn als ik Parijs-Roubaix niet win”

Daags na haar tweede zege op rij in de Ronde van Vlaanderen heeft Lotte Kopecky (27) al haar focus gericht op Parijs-Roubaix. Haar voorjaar is nu al geslaagd, maar de teugels lossen wil ze niet. “Ook al is het niet van moeten: ik zal zaterdag ontgoocheld zijn als ik niet win.”

Met de trofee in de handen stond ze maandagnamiddag in het Van der Valk-hotel in Gent met de glimlach de pers te woord. Ook al had ze een moeilijke nacht achter de rug. “Ik heb niet goed geslapen. Er zat nog veel adrenaline in mijn lijf en het duurde lang voor mijn ogen dichtvielen”, vertelde ze. “En ik heb nog eens de koers herbekeken. Altijd leuk om jezelf te zien winnen. (lacht) Je beseft nog eens wat je hebt verwezenlijkt. En we hebben een heel klein beetje gevierd met enkele ploegmaats, wat gegeten en gedronken. In de ploegbus waren er frietjes, maar toen ik er arriveerde, waren die helaas koud. Gelukkig mag er nog een frikandel. Ik heb het heel rustig gehouden. Zaterdag is er nog Parijs-Roubaix en ik ga mijn conditie nu niet weggooien.”

Twee uurtjes getraind

Kopecky wou daags na haar zege de fiets niet aanraken, maar dat lukte niet. “Ik was vroeg wakker, keek naar buiten en zag dat het mooi weer was. Dus heb ik toch twee uurtjes getraind, zo’n 55 kilometer op het gemak. Dinsdag ga ik trainen op de piste. Na de Amstel Gold Race trek ik met de nationale pisteselectie naar het Canadese Milton. Het is belangrijk dat ik er met Shari Bossuyt punten sprokkel in functie van de Olympische Spelen in Parijs. Woensdag heb ik een rustdag, donderdag nog een goede training en dan is het beentjes omhoog. Normaal ga ik deze week niet meer verkennen, dat deed ik al met het team daags na de Omloop het Nieuwsblad. Alhoewel, je weet nooit. (lacht) Ik zie wel.”

© BELGA

Focus op Roubaix

Na haar demonstratie in de Ronde lijkt een eerste zege in Parijs-Roubaix nu al een feit, wat kan er mislopen voor Kopecky? “Veel! Ik verwacht een sterk blok van Trek-Segafredo”, zegt ze. “Elisa Longo Borghini is terug na ziekte en heeft de Ronde van Vlaanderen gebruikt als ideale training, denk ik. En ze werd derde. Ook Elisa Balsamo zal sterk zijn. En er zijn nog een pak goede rensters, hoor. Natuurlijk ga ik voor de zege en ik hoop ik dat de benen opnieuw super zijn. Maar ik besef dat ik niet heel het seizoen op dit niveau zal presteren. Maar zolang het duurt... (lacht) En ja, ik ben topfavoriete voor zondag, maar dat was ik in de Ronde ook. Had ik niet gewonnen, dan was ik plots niet minder favoriet hoor. Maar ik kan die rol aan, veel beter dan vroeger. Mentaal ben ik sterker geworden.”

© Getty Images

Kopecky is momenteel zonder twijfel de beste renster ter wereld. Niet toevallig stond ze zondag samen met Tadej Pogacar op het podium in Oudenaarde. “We hebben niet veel gezegd, maar het lijkt wel een grappige jongen. Dat ik momenteel de beste ben? Ik kan dat moeilijk van mezelf zeggen. Er zijn zeker rensters die mij kunnen kloppen, maar ik heb van niemand echt schrik. Mijn vertrouwen is groot. Parijs-Roubaix is mijn grote doel dit voorjaar, maar na mijn zeges is het niet van moeten. Dat zorgt voor minder stress. Al zal ik toch ontgoocheld zijn als ik niet win.”