Beringen eerste stad in Limburg waar ratten niet langer met gif gevangen worden

Het is een diervriendelijke manier om de ratten te betrappen. Er wordt geen gif gebruikt. Dat is trouwens helemaal verboden in de toekomst. En ook andere dieren, zoals eekhoorns, worden gespaard. Na Beringen stapt binnenkort ook Tessenderlo in het systeem dat de firma Strygoo ontwikkeld heeft. Wij gingen op stap met de rattenvanger.